Стратегию победы Киева над Москвой выдвинул помощник Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии посол Джеймс О'Брайен. Он рассказал, как пошагово должны действовать Украина и ее союзники.

Смотрите также Может ли Украина сбить ядерную ракету: ответ эксперта по ракетно-ядерному вооружению

Как одолеть агрессора

По словам О'Брайена, сначала нужно лишить Россию возможностей продвигаться на Востоке.

Напомним, что после захвата Авдеевки в феврале 2024 года страна – агрессорка неустанно наступает на восточных направлениях, подступая к стратегически важным городам Донецкой области. Поэтому, по мнению помощника Блинкена, первый шаг к успеху – это остановить попытки оккупантов прорваться на Востоке.

Кроме того, следует ограничить способность врага использовать ближние огневые рубежи и наносить ущерб украинской экономике. Для того, чтобы этого достичь, партнеры должны обеспечить Киев достаточным количеством ПВО и другими видами вооружения, необходимого для длительной борьбы.

Далее, по убеждению О'Брайена, наступит момент, когда Москва задумается над тем, может ли она продвигаться дальше.

Американский чиновник подчеркнул, что можно будет говорить о достижении Украиной успеха, когда она сможет контролировать всю свою международно признанную территорию.

Напомним, что на полях саммита мира в Швейцарии президента США спросили, имеет ли Белый дом стратегию победы Украины. Что ответил Джо Байден, читайте здесь.