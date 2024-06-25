Стратегію перемоги Києва над Москвою висунув помічник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії посол Джеймс О’Браєн. Він розповів, як покроково мають діяти Україна та її союзники.

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Як здолати агресора

За словами О’Браєна, спершу потрібно позбавити Росію можливостей просуватися на Сході.

Нагадаємо, що після захоплення Авдіївки у лютому 2024 року країна – агресорка невпинно наступає на східних напрямках, підступаючи до стратегічно важливих міст Донеччини. Тому, на думку помічника Блінкена, перший крок до успіху – це зупинити спроби окупантів прорватися на Сході.

Крім того, слід обмежити здатність ворога використовувати ближні вогневі рубежі та завдавати збитків українській економіці. Для того, аби цього досягти, партнери мусять забезпечити Київ достатньою кількістю ППО та іншими видами озброєння, необхідного для тривалої боротьби.

Далі, на переконання О’Браєна, настане момент, коли Москва задумається над тим, чи може вона просуватися далі.

Американський чиновник підкреслив, що можна буде говорити про досягнення Україною успіху, коли вона зможе контролювати всю свою міжнародно визнану територію.

Нагадаємо, що на полях саміту миру у Швейцарії президента США запитали, чи має Білий дім стратегію перемоги України. Що відповів Джо Байден, читайте тут.