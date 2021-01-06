В Вашингтоне вводят комендантский час из-за протестов сторонников Трампа
В столице Соединенных Штатов Америки вводят комендантский час. Такое решение городские власти ввели на фоне обострения протестов сторонников Трампа у Капитолия
О введении комендантского часа сообщила мэр Вашингтона Мюриел Боузер на своей твиттер-странице.
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Комендантский час в столице Соединенных Штатов будет действовать с 18:00 6 января до 6:00 четверга, 7 января.
В течение этого времени в пределах района запрещается прогуливаться, бегать, ездить на велосипеде или других видах транспорта.
В мэрии подчеркнули, что ограничения не касаются представителей важных профессий. В частности, речь идет о работниках СМИ.
Протесты сторонников Трампа в Вашингтоне: что известно
- В США 6 января должны объявить официальные результаты выборов США. Перед этим сторонники действующего главы США Дональда Трампа вышли на митинг к Капитолию.
- Люди пытались прорваться сквозь правоохранителей и попасть в Капитолий. Началась толкотня и столкновения. Демонстранты держали флаги США и скандировали "боремся за Трампа".
- Между митингующими и силовиками начались столкновения.
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