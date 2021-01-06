В столице Соединенных Штатов Америки вводят комендантский час. Такое решение городские власти ввели на фоне обострения протестов сторонников Трампа у Капитолия

О введении комендантского часа сообщила мэр Вашингтона Мюриел Боузер на своей твиттер-странице.

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Комендантский час в столице Соединенных Штатов будет действовать с 18:00 6 января до 6:00 четверга, 7 января.

В течение этого времени в пределах района запрещается прогуливаться, бегать, ездить на велосипеде или других видах транспорта.

В мэрии подчеркнули, что ограничения не касаются представителей важных профессий. В частности, речь идет о работниках СМИ.

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 6, 2021

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