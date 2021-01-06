У Вашингтоні вводять комендантську годину через протести прихильників Трампа
У столиці Сполучених Штатів Америки вводять комендантську годину. Таке рішення міська влада запровадила на тлі загострення протестів прихильників Трампа біля Капітолію
Про введення коммендантської години повідомила мер Вашингтона Мюріел Боузер на своїй твіттер-сторінці.
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Комендантська година в столиці Сполучених Штатів буде діяти з 18:00 6 січня до 6:00 четверга, 7 січня.
Протягом цього часу в межах району забороняється прогулюватися, бігати, їздити велосипедом чи іншими видами транспорту.
У мерії наголосили, що обмеження не стосуються представників важливих професій. Зокрема, мовиться про працівників ЗМІ.
Протести прихильників Трампа у Вашингтоні: що відомо
- У США 6 січня мають оголосили офіційні результати виборів США. Перед тим прихильники чинного глави США Дональда Трампа вийшли на мітинг до Капітолію.4
- Люди намагались прорватись крізь правоохоронців та потрапити до Капітолію. Почалась штовханина та сутички. Демонстранти тримали прапори США та скандували "Борімося за Трампа".
- Між мітингувальниками та силовиками почалися сутички.
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