У столиці Сполучених Штатів Америки вводять комендантську годину. Таке рішення міська влада запровадила на тлі загострення протестів прихильників Трампа біля Капітолію

Про введення коммендантської години повідомила мер Вашингтона Мюріел Боузер на своїй твіттер-сторінці.

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Комендантська година в столиці Сполучених Штатів буде діяти з 18:00 6 січня до 6:00 четверга, 7 січня.

Протягом цього часу в межах району забороняється прогулюватися, бігати, їздити велосипедом чи іншими видами транспорту.

У мерії наголосили, що обмеження не стосуються представників важливих професій. Зокрема, мовиться про працівників ЗМІ.

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 6, 2021

Протести прихильників Трампа у Вашингтоні: що відомо