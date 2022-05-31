Об этом рассказал внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович в эфире "Фейгина LIVE", передает 24 канал.

На Херсонском и Запорожском направлениях ВСУ продвинулись на 8 – 10 километров, – Денисенко

"К тому же в Васильевке много мирных жителей. Россияне никого не выпускают. Похоже, они пытаются использовать людей как живой щит", – сказал Арестович.

Поражение оккупантов

По словам советника, на Запорожском направлении в Гуляйполе, Орехове и Родах россияне пытались наступать. Украинцы в очередной раз сбили Су-25. С авиацией оккупанты не имеют успехов.

Взрыв в Мелитополе

Утром 30 мая в центре Мелитополя на Запорожье прогремел взрыв. Инцидент произошел в районе, где располагается фейковая военно-гражданская администрация коллаборантов. Также там есть дом "губернатора" и предателя Евгения Балицкого.

Известно, что ранены. В частности, в их числе может быть племянница гауляйтера Евгения Зайцева. Одной из причин взрывов могло быть покушение на Балицкого. Впоследствии российские убийцы начали стягивать свою военную технику в центр Мелитополя.

Законный мэр Иван Федоров считает, что оккупанты могут ликвидировать коллаборантов, которые им не угодили. Однако городской голова отметил, что в городе действуют силы сопротивления.

Заметьте Перед блокпостом оккупантов вблизи Васильевки несколько суток стоят не менее 400 авто

Сопротивление на Запорожье

Российские убийцы оккупировали Мелитополь, но жители все еще продолжают выходить на митинги против захватчиков. В последний раз это произошло 29 мая. Накануне акции по городу распространялись открытки с призывом протестовать. Мелитопольцы взяли украинскую символику и даже спели гимн.

Оккупанты терроризируют людей

Захватчики ворвались с оружием в Таврический государственный агротехнологический университет и Мелитопольский педагогический университет. Они угрожали работникам учреждений.

Россияне требовали, что учебные заведения должны "объединиться", а преподаватели должны написать заявление, чтобы перейти в объединенный университет. Другим вариантом является увольнение. Есть информация, что возглавить "новый вуз" должен был бывший преподаватель.

Обратите внимание – новые фейки оккупантов: смотрите видео