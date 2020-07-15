Василий Кузевич стал новым главой Гослесагентства: что об этом известно
Правительство назначило нового главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины. Им стал Василий Кузевич. Его предшественника Андрея Заблоцкого Кабмин уволил в начале июля.
Соответствующее решение Кабинет Министров принял на очередном заседании 15 июля, пишет 24 канал.
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Следовательно, Василий Кузевич стал главой Государственного агентства лесных ресурсов, а Юрий Болоховец – его заместителем.
Что известно о Василии Кузевиче?
Он кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой лесного и садово-паркового хозяйства Бережанского агротехнического института в Тернопольской области.
Что этому предшествовало
Предшественника Кузевича – Андрея Заблоцкого с занимаемой должности уволили 2 июля. Хотя информация о его отставке и появлялась ранее, в частности – в мае.
Причиной тогда называли якобы распределение Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства. Впрочем, Заблоцкий информацию опроверг.
Чем занимается Гослесагентство:
- осуществляет государственное управление в области ведения лесного и охотничьего хозяйства, а также государственного контроля за соблюдением законодательства по ведению лесного хозяйства;
- осуществляет государственное управление территориями и объектами природно-заповедного фонда в лесах предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере его управления;
- организует ведение лесоустройства и охотничьего упорядочения;
- ведет государственный лесной кадастр и учет лесов;
- осуществляет мониторинг почв с целью выращивания продуктивных лесных насаждений, лесной растительности, охотничьих животных.