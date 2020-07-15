Правительство назначило нового главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины. Им стал Василий Кузевич. Его предшественника Андрея Заблоцкого Кабмин уволил в начале июля.

Соответствующее решение Кабинет Министров принял на очередном заседании 15 июля, пишет 24 канал.

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Следовательно, Василий Кузевич стал главой Государственного агентства лесных ресурсов, а Юрий Болоховец – его заместителем.

Что известно о Василии Кузевиче?

Он кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой лесного и садово-паркового хозяйства Бережанского агротехнического института в Тернопольской области.

Что этому предшествовало

Предшественника Кузевича – Андрея Заблоцкого с занимаемой должности уволили 2 июля. Хотя информация о его отставке и появлялась ранее, в частности – в мае.

Причиной тогда называли якобы распределение Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства. Впрочем, Заблоцкий информацию опроверг.

Чем занимается Гослесагентство: