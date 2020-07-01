400 буков незаконно вырубили на Закарпатье. Произошло это при содействии бывших должностных лиц лесного хозяйства. Теперь их дело передали в суд.

Подозреваемыми являются двое бывших должностных лиц одного из государственных лесохозяйственных предприятий Закарпатской области, сообщили в Нацполиции. О каком именно лесном хозяйстве идет речь – не указывается.

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Установлено, что подозреваемые допустили незаконную порубку более 400 деревьев породы бук на вверенной им территории. Правоохранители оценили нарушения в три миллиона гривен.



На Закарпатье незаконно вырубили 400 буков / фото Нацполиции

Следствие в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в суд. Им инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

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