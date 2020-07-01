На Закарпатье обнаружили незаконную вырубку леса на 3 миллиона гривен
400 буков незаконно вырубили на Закарпатье. Произошло это при содействии бывших должностных лиц лесного хозяйства. Теперь их дело передали в суд.
Подозреваемыми являются двое бывших должностных лиц одного из государственных лесохозяйственных предприятий Закарпатской области, сообщили в Нацполиции. О каком именно лесном хозяйстве идет речь – не указывается.
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Установлено, что подозреваемые допустили незаконную порубку более 400 деревьев породы бук на вверенной им территории. Правоохранители оценили нарушения в три миллиона гривен.
На Закарпатье незаконно вырубили 400 буков / фото Нацполиции
Следствие в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в суд. Им инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.
Скандал с незаконной вырубкой лесов в Украине
- Британская неправительственная организация Earthsight провела масштабное расследование, которое длилось 18 месяцев. В нем указано, что в Украине незаконно вырубают лес, который впоследствии используют как сырье для одного из самых популярных стульев Terje компании IKEA.
- Украинский лесхоз из Великого Бычкова на Закарпатье, который производит мебель для IKEA, а также делает заготовку сырья для других фабрик, информацию в этом исследовании отрицает. Отрицают и приведенные факты и в Гослесагентстве.
- В самой IKEA пообещали провести внутреннее расследование после публикации этих фактов.