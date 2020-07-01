На Закарпатті виявили незаконну вирубку лісу на 3 мільйони гривень
400 буків незаконно вирубали на Закарпатті. Відбулося це за сприяння колишніх посадових осіб лісового господарства. Тепер їх справу передали до суду.
Підозрюваними є двоє колишніх посадовців одного із державних лісогосподарських підприємств Закарпатської області, повідомили у Нацполіції. Про яке саме лісове господарство йде мова – не вказується.
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Встановлено, що підозрювані допустили незаконну порубку понад 400 дерев породи бук на ввіреній їм території. Правоохоронці оцінили порушення в три мільйони гривень.
На Закарпатті незаконно вирубали 400 буків / фото Нацполіції
Слідство у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. Їм інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Скандал з незаконною вирубкою лісів в Україні
- Британська неурядова організація Earthsight провела масштабне розслідування, яке тривало 18 місяців. У ньому вказано, що в Україні незаконно вирубують ліс, який згодом використовують як сировину для одного з найбільш популярних стільців Terje компанії IKEA.
- Український лісгосп із Великого Бичкова на Закарпатті, який виробляє меблі для IKEA, а також робить заготовку сировини для інших фабрик, інформацію в цьому дослідженні заперечує. Заперечують і наведені факти і в Держлісагентстві.
- В самій IKEA пообіцяли провести внутрішнє розслідування після публікації цих фактів.