400 буків незаконно вирубали на Закарпатті. Відбулося це за сприяння колишніх посадових осіб лісового господарства. Тепер їх справу передали до суду.

Підозрюваними є двоє колишніх посадовців одного із державних лісогосподарських підприємств Закарпатської області, повідомили у Нацполіції. Про яке саме лісове господарство йде мова – не вказується.

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Встановлено, що підозрювані допустили незаконну порубку понад 400 дерев породи бук на ввіреній їм території. Правоохоронці оцінили порушення в три мільйони гривень.



На Закарпатті незаконно вирубали 400 буків / фото Нацполіції

Слідство у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. Їм інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Скандал з незаконною вирубкою лісів в Україні