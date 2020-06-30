Скандал з українською деревиною для IKEA: компанія почала велике розслідування
Найбільший у світі ритейлер меблів і товарів для дому IKEA 29 червня вирішив перевірити ланцюг постачання деревини. Компанія пішла на цей крок після звинувачень про виготовлення продукції з незаконно вирубаних у Карпатах дерев.
До звинувачень у компанії поставилися з усією серйозністю. Про це мовиться в офіційній заяві IKEA.
До теми Стільці IKEA зроблені зі зрубаного незаконно українського бука, – розслідування Earthsight
Хто візьметься за рослідування
- У 2018 – 2019 роках IKEA здійснила незалежні аудити на основі дослідження Earthsight 2018 року. Їх результати не підтвердили використання незаконно заготовленої деревини в постачанні.
- Після публікації нового звіту Earthsight IKEA знову запросила незалежний аудит свого ланцюга поставок деревини в Україні. Крім того, дані, опубліковані в звіті, розслідуватиме організація Assurance Services International (ASI), незалежний аудитор некомерційної організації FSC (Forest Stewardship Council / "Лісова опікунська рада").
- Водночас у шведській компанії зазначили, що українська деревина складає менше 1 відсотка від усієї сировини, яку отримує IKEA для виробництва своєї продукції.
IКЕА прагне і надалі співпрацювати з міжнародними організаціями над покращенням ситуації в лісовому господарстві в Україні. Ми вже почали розслідування на основі нового звіту, опублікованого Earthsight,
– запевнили в компанії.
Що відомо про скандал із незаконною заготівлею деревини для IKEA
- Британська неурядова організація Earthsight провела масштабне розслідування, що тривало 18 місяців. Активісти переконують, що сировину для одного з найбільш популярних стільців Terje компанія IKEA отримує з незаконно вирубаних карпатських лісів в Україні.
- При цьому використовується деревина, яку отримали під час "санітарної" вирубки лісу. Європейське та українське законодавство має розбіжності щодо визначення "незаконної рубки". Саме цим і користуються українські лісозаготівельні компанії, які працюють на IKEA.
- Український лісгосп, який виробляє меблі для IKEA, а також робить заготовку сировини для інших фабрик, інформацію в цьому дослідженні заперечує.
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Реакція на скандал з боку української влади
- У Держлісагентстві переконані, що публікація цього дослідження "мала на меті дестабілізувати ситуацію в лісовій галузі України". Там переконані, що дослідження Earthsight було необ'єктивним. Мовляв, невідомо хто і як проводив обстеження ділянок, а також склад міжнародної команди експертів, які приїздили для збору відповідної інформації. А також хто фінансував та замовив це дослідження.
- Водночас глава Держагентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький наказав провести протягом двох тижнів перевірку Великобичківського лісгоспу щодо всіх фактів, оприлюднених у розслідуванні Earthsight щодо незаконних вирубок.
- Новообраний міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський доручив ретельно вивчити цю ситуацію та унеможливити надалі дії, які порушують екологічне законодавство.