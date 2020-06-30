Найбільший у світі ритейлер меблів і товарів для дому IKEA 29 червня вирішив перевірити ланцюг постачання деревини. Компанія пішла на цей крок після звинувачень про виготовлення продукції з незаконно вирубаних у Карпатах дерев.

До звинувачень у компанії поставилися з усією серйозністю. Про це мовиться в офіційній заяві IKEA.

До теми Стільці IKEA зроблені зі зрубаного незаконно українського бука, – розслідування Earthsight

Хто візьметься за рослідування

У 2018 – 2019 роках IKEA здійснила незалежні аудити на основі дослідження Earthsight 2018 року. Їх результати не підтвердили використання незаконно заготовленої деревини в постачанні.

Після публікації нового звіту Earthsight IKEA знову запросила незалежний аудит свого ланцюга поставок деревини в Україні. Крім того, дані, опубліковані в звіті, розслідуватиме організація Assurance Services International (ASI), незалежний аудитор некомерційної організації FSC (Forest Stewardship Council / "Лісова опікунська рада").

Водночас у шведській компанії зазначили, що українська деревина складає менше 1 відсотка від усієї сировини, яку отримує IKEA для виробництва своєї продукції.

IКЕА прагне і надалі співпрацювати з міжнародними організаціями над покращенням ситуації в лісовому господарстві в Україні. Ми вже почали розслідування на основі нового звіту, опублікованого Earthsight,

– запевнили в компанії.

Що відомо про скандал із незаконною заготівлею деревини для IKEA

Британська неурядова організація Earthsight провела масштабне розслідування, що тривало 18 місяців. Активісти переконують, що сировину для одного з найбільш популярних стільців Terje компанія IKEA отримує з незаконно вирубаних карпатських лісів в Україні.

При цьому використовується деревина, яку отримали під час "санітарної" вирубки лісу. Європейське та українське законодавство має розбіжності щодо визначення "незаконної рубки". Саме цим і користуються українські лісозаготівельні компанії, які працюють на IKEA.

Український лісгосп, який виробляє меблі для IKEA, а також робить заготовку сировини для інших фабрик, інформацію в цьому дослідженні заперечує.

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Реакція на скандал з боку української влади

У Держлісагентстві переконані, що публікація цього дослідження "мала на меті дестабілізувати ситуацію в лісовій галузі України". Там переконані, що дослідження Earthsight було необ'єктивним. Мовляв, невідомо хто і як проводив обстеження ділянок, а також склад міжнародної команди експертів, які приїздили для збору відповідної інформації. А також хто фінансував та замовив це дослідження.

Водночас глава Держагентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький наказав провести протягом двох тижнів перевірку Великобичківського лісгоспу щодо всіх фактів, оприлюднених у розслідуванні Earthsight щодо незаконних вирубок.

Новообраний міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський доручив ретельно вивчити цю ситуацію та унеможливити надалі дії, які порушують екологічне законодавство.

Зверніть увагу! 14 травня IKEA офіційно оголосила про вихід на український ринок. Наразі компанія здійснює замовлення товарів в Україні через інтернет-магазин. Проте вже незабаром магазин відкриють в одному з київських ТРЦ. Відповідний договір оренди вже підписали з Blockbuster Mall.