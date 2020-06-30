Скандал с украинской древесиной для IKEA: компания начала большое расследование
Крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома IKEA 29 июня решил проверить цепь поставок древесины. Компания пошла на этот шаг после обвинений в изготовлении продукции из незаконно вырубленных в Карпатах деревьев.
К обвинениям в компании отнеслись со всей серьезностью. Об этом говорится в официальном заявлении IKEA.
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Кто возьмется за расследование
- В 2018 – 2019 годах IKEA осуществила независимые аудиты на основе исследования Earthsight 2018 года. Их результаты не подтвердили использование незаконно заготовленной древесины в снабжении.
- После публикации нового отчета Earthsight IKEA вновь пригласила независимый аудит своей цепи поставок древесины в Украине. Кроме того, данные, опубликованные в отчете, будет расследовать организация Assurance Services International (ASI), независимый аудитор некоммерческой организации FSC (Forest Stewardship Council / "Лесной попечительский совет»).
- В то же время в шведской компании отметили, что украинская древесина составляет менее 1 процента от всей сырья, получаемого IKEA для производства своей продукции.
IКЕА стремится и в дальнейшем сотрудничать с международными организациями над улучшением ситуации в лесном хозяйстве в Украине. Мы уже начали расследование на основе нового отчета, опубликованного Earthsight,
– заверили в компании.
Что известно о скандале с незаконной заготовкой древесины для IKEA
- Британская неправительственная организация Earthsight провела масштабное расследование, которое длилось 18 месяцев. Активисты утверждают, что сырье для одного из самых популярных стульев Terje компания IKEA получает из незаконно вырубленных карпатских лесов в Украине.
- При этом используется древесина, которую получили во время "санитарной" вырубки леса. Европейское и украинское законодательство имеет разногласия в определении "незаконной рубки". Именно этим и пользуются украинские лесозаготовительные компании, которые работают на IKEA.
- Украинский лесхоз, который производит мебель для IKEA, а также делает заготовку сырья для других фабрик, информацию в этом исследовании отрицает.
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Реакция на скандал со стороны украинской власти
- В Гослесагентстве убеждены, что публикация этого исследования "ставила своей целью дестабилизацию ситуации в лесной отрасли Украины". Там убеждены, что исследования Earthsight было необъективным. Мол, неизвестно кто и как проводил обследование участков, а также состав международной команды экспертов, которые приезжали для сбора соответствующей информации. А также кто финансировал и заказал это исследование.
- В то же время глава Госагентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий приказал провести в течение двух недель проверку Великобычковского лесхоза по всем фактам, обнародованным в расследовании Earthsight относительно незаконных вырубок.
- Новоизбранный министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский поручил тщательно изучить эту ситуацию и исключить в дальнейшем действия, которые нарушают экологическое законодательство.
Что известно об IKEA?
Это один из самых популярных в мире производителей быстро-сборной мебели. Штаб-квартира компании расположена в Нидерландах. С 2008 года она является крупнейшим в мире продавцом мебели. Название компании – это аббревиатура, состоящая из инициалов Ингвара Кампрада (имя основателя), Эльмтарида (ферма, где он вырос), а также Агунарди (его родной город в Сьоленде, Швеция, именно в этой стране основана корпорация).