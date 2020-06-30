Крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома IKEA 29 июня решил проверить цепь поставок древесины. Компания пошла на этот шаг после обвинений в изготовлении продукции из незаконно вырубленных в Карпатах деревьев.

К обвинениям в компании отнеслись со всей серьезностью. Об этом говорится в официальном заявлении IKEA.

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Кто возьмется за расследование

В 2018 – 2019 годах IKEA осуществила независимые аудиты на основе исследования Earthsight 2018 года. Их результаты не подтвердили использование незаконно заготовленной древесины в снабжении.

После публикации нового отчета Earthsight IKEA вновь пригласила независимый аудит своей цепи поставок древесины в Украине. Кроме того, данные, опубликованные в отчете, будет расследовать организация Assurance Services International (ASI), независимый аудитор некоммерческой организации FSC (Forest Stewardship Council / "Лесной попечительский совет»).

В то же время в шведской компании отметили, что украинская древесина составляет менее 1 процента от всей сырья, получаемого IKEA для производства своей продукции.

IКЕА стремится и в дальнейшем сотрудничать с международными организациями над улучшением ситуации в лесном хозяйстве в Украине. Мы уже начали расследование на основе нового отчета, опубликованного Earthsight,

– заверили в компании.

Что известно о скандале с незаконной заготовкой древесины для IKEA

Британская неправительственная организация Earthsight провела масштабное расследование, которое длилось 18 месяцев. Активисты утверждают, что сырье для одного из самых популярных стульев Terje компания IKEA получает из незаконно вырубленных карпатских лесов в Украине.

При этом используется древесина, которую получили во время "санитарной" вырубки леса. Европейское и украинское законодательство имеет разногласия в определении "незаконной рубки". Именно этим и пользуются украинские лесозаготовительные компании, которые работают на IKEA.

Украинский лесхоз, который производит мебель для IKEA, а также делает заготовку сырья для других фабрик, информацию в этом исследовании отрицает.

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Реакция на скандал со стороны украинской власти

В Гослесагентстве убеждены, что публикация этого исследования "ставила своей целью дестабилизацию ситуации в лесной отрасли Украины". Там убеждены, что исследования Earthsight было необъективным. Мол, неизвестно кто и как проводил обследование участков, а также состав международной команды экспертов, которые приезжали для сбора соответствующей информации. А также кто финансировал и заказал это исследование.

В то же время глава Госагентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий приказал провести в течение двух недель проверку Великобычковского лесхоза по всем фактам, обнародованным в расследовании Earthsight относительно незаконных вырубок.

Новоизбранный министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский поручил тщательно изучить эту ситуацию и исключить в дальнейшем действия, которые нарушают экологическое законодательство.

Обратите внимание! 14 мая IKEA официально объявила о выходе на украинский рынок. Сейчас компания осуществляет заказ товаров в Украине через интернет-магазин. Однако уже вскоре магазин откроют в одном из киевских ТРЦ. Соответствующий договор аренды уже подписали с Blockbuster Mall.