Уряд призначив нового голову Державного агентства лісових ресурсів України. Ним став Василь Кузьович. Його попередника Андрія Заблоцького Кабмін звільнив на початку липня.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів прийняв на черговому засіданні 15 липня, пише 24 канал.

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Відтак, Василь Кузьович став головою Державного агентства лісових ресурсів, а Юрій Болоховець – його заступником.

Що відомо про Василя Кузьовича? Він кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри лісового і садово-паркового господарства Бережанського агротехнічного інституту у Тернопільській області.

Що цьому передувало

Попередника Кузьовича – Андрія Заблоцького із займаної посади звільнили 2 липня. Хоча інформація про його відставку й з’являлася раніше, зокрема, – у травні.

Причиною тоді називали нібито розподіл Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища на два відомства. Втім, Заблоцький інформацію спростував.

Чим займається Держлісагентство: