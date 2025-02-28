Василий Малюк уже неоднократно доказал, что является настоящим экспертом как по "хлопку", так и ликвидации предателей в украинском тылу. По случаю праздника 24 Канал собрал главное о деятельности главы СБУ.

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У Василия Малюка день рождения: главные операции СБУ

Служба безопасности Украины регулярно устраивает "жаркие" ночи российским НПЗ. В частности, только за январь украинские дроны атаковали Россию 29 из 31 дней. Были поражены цели в 20 российских регионах, включая Московскую и Ленинградскую области – и география ударов постоянно увеличивается. В феврале тенденция и не думала идти на спад.

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СБУ не дает покоя врагу не только в воздухе и на земле, но и даже в море. Надводные дроны Sea Baby заставили Черноморский флот РФ бежать из временно оккупированного Крыма вплоть до Новороссийска. Но даже там время от времени бывают удачные визиты. Службе безопасности удалось поразить морскими дронами 11 российских кораблей. Также Sea Baby дважды атаковали Крымский мост – Василий Малюк напоминает, что он до сих пор остается приоритетной целью.

Василий Малюк празднует день рождения: смотрите видео

Служба безопасности также активно вычищает остатки российской агентуры внутри страны, в том числе и в собственных рядах. Например, совсем недавно, 12 февраля, контрразведка разоблачила руководителя Штаба Антитеррористического центра, который работал на российскую ФСБ. Председатель Василий Малюк лично входил в оперативно-следственную группу и возглавлял операцию по задержанию "крысы". СБУ проникла в гаджеты предателя – мобильные терминалы, компьютеры, что позволило собрать качественную доказательную базу.

Однако тревожиться из-за деятельности СБУ приходится и тем, кто, казалось бы, находится далеко от руки украинского правосудия. Под руководством Малюка был ликвидирован народный Илья Кива, российского пропагандиста Владлена Татарского, генпрокурора "ЛНР" Сергея Горенко, "депутата ЛНР" Олега Попова и десятки других предателей.

В то же время хотим напомнить, что Служба безопасности активно уничтожает врага непосредственно на линии фронта. Дроны спецназовцев ЦСО "А" СБУ сжигают техники на миллиарды долларов.