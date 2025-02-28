Василь Малюк вже неодноразово довів, що є справжній експертом як з "бавовни", так і ліквідації зрадників в українському тилу. З нагоди свята 24 Канал зібрав головне про діяльність очільника СБУ.

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У Василя Малюка день народження: головні операції СБУ

Служба безпеки України регулярно влаштовує "спекотні" ночі російським НПЗ. Зокрема, лише за січень українські дрони атакували Росію 29 з 31 днів. Було уражено цілі у 20 російських регіонах, включно з Московською та Ленінградською областями – і географія ударів постійно збільшується. У лютому тенденція й не думала йти на спад.

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СБУ не дає спокою ворогу не лише в повітрі і й на землі, а й навіть у морі. Надводні дрони Sea Baby змусили Чорноморський флот РФ втікати з тимчасово окупованого Криму аж до Новоросійська. Але й навіть там час від часу бувають вдалі візити. Службі безпеки вдалося уразити морськими дронами 11 російських кораблів. Також Sea Baby двічі атакували Кримський міст – Василь Малюк нагадує, що він досі лишається пріорітетною ціллю.

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Служба безпеки також активно вичищає залишки російської агентури всередині країни, в тому числі й у власних лавах. Наприклад, зовсім нещодавно, 12 лютого, контррозвідка викрила керівника Штабу Антитерористичного центру, який працював на російську ФСБ. Голова Василь Малюк особисто входив до оперативно-слідчої групи та очолював операцію з затримання "пацюка". СБУ проникла у гаджети зрадника – мобільні термінали, комп'ютери, що дозволило зібрати якісну доказову базу.

Проте тривожитися через діяльність СБУ доводиться й тим, хто, здавалося б, перебуває далеко від руки українського правосуддя. Під керівництвом Малюка було ліквідовано народного Іллю Киву, російського пропагандиста Владлена Татарського, генпрокурора "ЛНР" Сергія Горенка, "депутата ЛНР" Олега Попова та десятки інших зрадників.

Водночас хочемо нагадати, що Служба безпеки активно нищить ворога безпосередньо на лінії фронту. Дрони спецпризначенців ЦСО "А" СБУ палять техніки на мільярди доларів.