Политолог предположил причину, по какой Зеленский решил заменить Малюка

Президент Украины уволил с должности главу СБУ Василия Малюка. Этому предшествовали слухи, что его могли отправить в отставку, и ряд военнослужащих выразили поддержку Малюку как тому, кто реализовал громкие спецоперации.

Политолог Игорь Рейтерович предположил в разговоре с 24 Каналом, какие мотивировки были у Владимира Зеленского по увольнению Малюка. Также известно, что исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины назначен генерал Евгений Хмара – начальника Центра специальных операций этого ведомства.

К теме Руководил "Паутиной", взрывал Крымский мост и боролся с агентами УПЦ МП: биография Василия Малюка

Какой могла быть мотивация Зеленского?

Рейтерович заметил, что ему не до конца понятна мотивация президента по увольнению Малюка, однако он имеет право это сделать и он им воспользовался.

К тому же Малюк, я так понимаю, сам написал заявление об отставке, хотя накануне ходили разговоры, что он этого не будет делать. И если президент хочет его уволить, то пусть ищет формальные поводы и подает соответствующее решение в парламент,

– отметил политолог.

Президенту, по мнению Рейтеровича, было бы целесообразно подробнее объяснить логику этой замены. Зеленский сказал, что Малюк сосредоточится на военных операциях. Однако СБУ и так была сосредоточена на этих операциях и очень хорошо себя показала. Эти операции, вероятно, стали примером для специальных служб многих стран, которые имеют даже более длинные традиции существования, чем в Украине.

Обратите внимание! Владимир Зеленский встретился с Василием Малюком после того, как стало известно о том, что он уходит с должности главы СБУ, и поблагодарил его за боевую работу. Президент отметил успешность асимметричных операций, осуществленных под руководством Малюка, и отметил, что он "умеет делать это лучше и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ".

"Поэтому похоже на то, что Зеленский стремится полностью перезагрузить всю президентскую вертикаль. Поэтому, как он считает, ни один человек не должен остаться на той должности, которую занимал раньше. Мол, ничего личного, это – исключительно ротация", – подчеркнул он.

Какой выбор относительно нового главы СБУ должен сделать президент?

Хотя, по словам политолога, надо посмотреть, кто будет преемником Малюка. Сейчас объявлен исполняющий обязанности. При этом ходят разные разговоры относительно кандидатур на должность главы СБУ. Среди них есть приемлемые, а есть те, по которым возникают определенные вопросы.

Надеемся, что в этом контексте президент должен сделать правильный выбор, и Служба будет демонстрировать не меньшую эффективность, чем во времена председательства Василия Малюка,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Он напомнил, что до прихода Малюка на должность главы СБУ, предыдущее руководство привело к упадку Службы, что стало причиной тотального провала в начале полномасштабного вторжения, а именно к атакам россиян на юге Украины и захвата Херсона. Позже, во времена Малюка, было разоблачено несколько предателей, которые занимали очень высокие должности.

В то же время Василий Малюк уходит на очень мажорной ноте, но, как отметил политолог, некоторые вопросы остались. Возможно, президент их развеет и честно объяснит логику своих кадровых назначений.

Что предшествовало увольнению Малюка?