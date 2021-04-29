Представитель Кабмина в Раде Василий Мокан уходит с поста
Нардеп от фракции "Слуга народа" Василий Мокан больше не будет выполнять обязанности представителя Кабмина в Верховной Раде. Он был представителем правительства в парламенте с апреля 2020 года.
Источник:24 канал
О своем решении Мокан заявил на брифинге в Верховной Раде 29 апреля 2021 года. В этот же день он написал заявление об увольнении.
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По словам нардепа, он рад, что парламент наконец принял решение о назначении министра энергетики. Вместе с тем Мокан добавил, что больше не будет отвечать за коммуникацию между законодательной и исполнительной властью.
Я написал заявление, что хочу уйти с должности представителя Кабинета Министров Украины,
– заявил Василий Мокан.
Нардеп отметил, что его решение согласовано с премьером Денисом Шмыгалем. Он также поблагодарил все правительство за плодотворную работу в течение почти 14 месяцев.
Когда правительство назначит нового представителя в Раду
Кто будет следующим представителем Кабмина в Раде Василий Мокан не сказал. Заметил только, что решение должно принять правительство.
В Кабмине же отмечают, что Василий Мокан был их представителем в Раде с апреля 2020 года. Там также добавили, что планируют рассмотреть вопрос о назначении нового постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде в течение ближайших двух недель.
Чем будет заниматься Мокан
Нардеп рассказал, что отныне больше времени планирует уделять законодательной работе по своему профильному направлению национально-патриотического воспитания в Украине.
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