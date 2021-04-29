Нардеп от фракции "Слуга народа" Василий Мокан больше не будет выполнять обязанности представителя Кабмина в Верховной Раде. Он был представителем правительства в парламенте с апреля 2020 года.

О своем решении Мокан заявил на брифинге в Верховной Раде 29 апреля 2021 года. В этот же день он написал заявление об увольнении.

Кстати Верховная Рада назначила Германа Галущенко министром энергетики

По словам нардепа, он рад, что парламент наконец принял решение о назначении министра энергетики. Вместе с тем Мокан добавил, что больше не будет отвечать за коммуникацию между законодательной и исполнительной властью.

Я написал заявление, что хочу уйти с должности представителя Кабинета Министров Украины,

– заявил Василий Мокан.

Нардеп отметил, что его решение согласовано с премьером Денисом Шмыгалем. Он также поблагодарил все правительство за плодотворную работу в течение почти 14 месяцев.

Когда правительство назначит нового представителя в Раду

Кто будет следующим представителем Кабмина в Раде Василий Мокан не сказал. Заметил только, что решение должно принять правительство.

В Кабмине же отмечают, что Василий Мокан был их представителем в Раде с апреля 2020 года. Там также добавили, что планируют рассмотреть вопрос о назначении нового постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде в течение ближайших двух недель.

Чем будет заниматься Мокан

Нардеп рассказал, что отныне больше времени планирует уделять законодательной работе по своему профильному направлению национально-патриотического воспитания в Украине.

Обратите внимание! Перед Василием Моканом на этом посту была Елена Шуляк. Однако она решила уволиться из-за того, что тесно сотрудничала с правительством Гончарука, поддерживала инициативы и видела их большое будущее. Поэтому ей было трудно "переключиться на новый лад".