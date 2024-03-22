Представитель России в ООН в очередной раз отличился циничным заявлением относительно войны в Украине. Во время заседания Совета безопасности он заявил, что цель российских захватчиков так называемой “эс-вэ-о” на территории нашего государства якобы достигнута, информирует 24 Канал.

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Цель "СВО" – выполнена

Кремлевский любимец Василий Небензя, который является постоянным рупором российской пропаганды в ООН заявил, что первоочередные цели страны-агрессора в Украине якобы выполнены. По его словам, цель "СВО" по "демилитаризации" нашего государства вроде бы осуществлена.

Учитывая то, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена,

– подло заявил Небензя.

Российский представитель также не мог не упомянуть байку, что является обычным делом для информпространства страны-агрессора, о "несостоятельности" украинских военных.

Небензя сказал, что теперь наши защитники "выживают исключительно благодаря поставок от стран Североатлантического альянса". Очевидно он решил не указывать наличие факта украинского оружейного производства.

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