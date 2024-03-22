Представник Росії в ООН вкотре відзначився цинічною заявою стосовно війни в Україні. Під час засідання Ради безпеки він заявив, що ціль російських загарбників так званої "ес-ве-о" на території нашої держави буцімто досягнута, інформує 24 Канал.
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Ціль "СВО" – виконана
Кремлівський улюбленець Василь Небензя, який є постійним рупором російської пропаганди в ООН заявив, що першочергові цілі країни-агресорки в Україні нібито виконані. За його словами, мета "СВО" по "демілітаризації" нашої держави начебто здійснена.
З огляду на те, що ЗСУ давно вже не воюють своїм озброєнням, можна сказати, що мету нашої СВО щодо демілітаризації власне України виконано,
– підло заявив Небензя.
Російський представник також не міг не згадати байку, що є звичайною справою для інформпростору країни-агресорки, про "неспроможності" українських військових.
Небензя сказав, що тепер наші захисники "виживають виключно завдяки поставок від країн Північноатлантичного альянсу". Вочевидь він вирішив не вказувати наявність факту українського збройного виробництва.
У Путіна вперше визнали, що "спецоперація" закінчилася
- Дмітрій Пєсков перестав удавати, що війна Росії проти України війною не є. Він офіційно заявив, що все вже давно вийшло за рамки "спецоперації". За його словами, Росія перебуває у стані війни.
- Він сказав, що це починалося як спеціальна військова операція, але тільки-но в Україні утворилася ця "компашка", коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною.
- За словами Пєскова, те, що Росія перебуває у війні, кожен росіянин повинен розуміти для власної "внутрішньої мобілізації". Окрім цього, прессекретар Путіна заявив, що Росія не може допустити існування біля її кордонів такої країни, як Україна – причиною цього є бажання повернути окуповані регіони включно з Кримом.
- Однак речник Путіна наголосив, що правовий статус так званої "СВО" де-юре не змінився, але де-факто все це перетворилося на війну. Тобто, Росія не оголошувала війну Україні, а досі прикривається спецоперацією.