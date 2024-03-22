Представник Росії в ООН вкотре відзначився цинічною заявою стосовно війни в Україні. Під час засідання Ради безпеки він заявив, що ціль російських загарбників так званої "ес-ве-о" на території нашої держави буцімто досягнута, інформує 24 Канал.

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Ціль "СВО" – виконана

Кремлівський улюбленець Василь Небензя, який є постійним рупором російської пропаганди в ООН заявив, що першочергові цілі країни-агресорки в Україні нібито виконані. За його словами, мета "СВО" по "демілітаризації" нашої держави начебто здійснена.

З огляду на те, що ЗСУ давно вже не воюють своїм озброєнням, можна сказати, що мету нашої СВО щодо демілітаризації власне України виконано,

– підло заявив Небензя.

Російський представник також не міг не згадати байку, що є звичайною справою для інформпростору країни-агресорки, про "неспроможності" українських військових.

Небензя сказав, що тепер наші захисники "виживають виключно завдяки поставок від країн Північноатлантичного альянсу". Вочевидь він вирішив не вказувати наявність факту українського збройного виробництва.

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