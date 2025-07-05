Во время этого удара был ликвидирован начальник связи 8-й общевойсковой армии России Василий Скирневский с позывным "Пионер". На момент гибели он имел звание полковника, передает 24 Канал.

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Участвовал в оккупации Киевщины

Отправку Скирневского на "концерт к Кобзону" подтвердила администрация Парабельского района Томской области, откуда он родом.

Там рассказали, что оккупант родился 5 апреля 1978 года в селе Парабель Томской области.

В 2016 – 2018 годах он служил в Центральном узле связи внутренних войск МВД России в должности командира воинской части.

После этого служил в минобороны России, где также занимал командирские должности в российском военном корпусе и полку.

"Пионер" воевал против Украины с самого начала полномасштабного вторжения России, в частности, участвовал в оккупации Киевской области.

Известно, что, кроме, Скирневского, вследствие "хлопка" в Донецкой области в ад отправилися подполковник Руслан Горячкин, а также другие вражеские офицеры.