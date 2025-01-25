Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Виктора Киселя.

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Россия убила депутата Богодуховского райсовета

В субботу, 25 января, в госпитале умер депутат Богодуховского райсовета Василий Сухина.

Покойся с Богом, друг! Ты был надежным товарищем и настоящим мужчиной!,

– пишет Виктор Кисель.

Как рассказывает местное СМИ, Василий Сухина воевал с самого начала полномасштабного вторжения. 24 февраля 2022 года в 9 часов утра мужчина уже был в военкомате. Он стал добровольцем даже несмотря на то, что он является отцом четверых детей и имеет проблемы с суставом в ноге.

"Поэтому в тот день уже домой и не попал. Обнял жену во дворе, чтобы дети не видели, и подался воевать. Сначала в Башкировку, где попал в окружение. Оружие тогда взяли сами, с разбитого орк*ми склада. Ну и пошло военное дело", – вспоминал в прошлом году Василий.

Василий Сухина погиб в результате ранений / фото Богодуховщина.info

К слову, в Одессе ушел из жизни генерал-лейтенант в отставке Николай Лейфура. Мужчине было 90 лет. Последние 20 лет он активно занимался работой в ветеранском движении в Одессе.