Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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Откуда удалось вернуть тела павших защитников

В Координационном штабе рассказали, что среди возвращенных защитников "на щите" были:

451 с Донецкого направления;

71 с Бахмутского направления;

51 с Угледарского направления;

13 с Луганского направления;

137 с Запорожского направления;

Также из моргов на территории России возвращено 34 погибших.

Представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными отметили, что павших защитников удалось вернуть в результате совместной работы с сотрудниками Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, Объединенного центра СБУ, МВД Украины, Офиса омбудсмена, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, и других структур сектора безопасности и обороны Украины

Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста,

– говорится в заметке.

Координационный штаб также выразил отдельную благодарность личному составу ВСУ, который осуществляет перевозки репатриированных павших героев в определенные учреждения, а также организует передачу погибших представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут в кратчайшие сроки устанавливать личности погибших.