Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
К теме Домой из плена вернулись 25 украинских военных: первые кадры на родной земле
Откуда удалось вернуть тела павших защитников
В Координационном штабе рассказали, что среди возвращенных защитников "на щите" были:
- 451 с Донецкого направления;
- 71 с Бахмутского направления;
- 51 с Угледарского направления;
- 13 с Луганского направления;
- 137 с Запорожского направления;
Также из моргов на территории России возвращено 34 погибших.
Представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными отметили, что павших защитников удалось вернуть в результате совместной работы с сотрудниками Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, Объединенного центра СБУ, МВД Украины, Офиса омбудсмена, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, и других структур сектора безопасности и обороны Украины
Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста,
– говорится в заметке.
Координационный штаб также выразил отдельную благодарность личному составу ВСУ, который осуществляет перевозки репатриированных павших героев в определенные учреждения, а также организует передачу погибших представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы.
Сейчас следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут в кратчайшие сроки устанавливать личности погибших.