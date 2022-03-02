Васильков и Белая Церковь – воздушная тревога

В Василькове и Белой Церкви раздается воздушная тревога. Эти города расположены в Киевской области.

О тревоге сообщил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба. Людям нужно идти в укрытие.

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Напомним, что сначала нужно оперативно выключить газ, свет и другие коммуникации в доме. Тогда взять документы, деньги и вещи первой необходимости.

По дороге в укрытие следует забрать одиноких или немощных соседей, если они есть.

Об окончании тревоги сообщит второй сигнал.

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