Васильков обстреливают ракетами: всем в укрытие
28 февраля 2022 , 19:38Читати новину українською
Источник:Наталья Баласинович
Глава Василькова Наталья Баласинович сообщила о том, что город обстреливают ракетами российские оккупанты.
Наталья Баласинович призвала всех жителей спуститься в укрытие и не выходить оттуда до утра.
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До этого оккупанты уже неоднократно обстреливали город. В том числе – нефтебазу, приведя к экологической катастрофе в этой местности.
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