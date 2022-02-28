Васильков обстреливают ракетами: всем в укрытие

Глава Василькова Наталья Баласинович сообщила о том, что город обстреливают ракетами российские оккупанты.

Наталья Баласинович призвала всех жителей спуститься в укрытие и не выходить оттуда до утра.

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До этого оккупанты уже неоднократно обстреливали город. В том числе – нефтебазу, приведя к экологической катастрофе в этой местности.

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