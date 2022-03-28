В Василькове на Киевщине ситуация спокойная и контролируемая, – Баласинович
28 марта 2022 , 09:14Читати новину українською
Источник:Наталья Баласинович в фейсбуке
В Васильковской общине ситуация спокойная, ее котролируют. Раннее там проходили тяжелые бои
Украинские воины позаботились о покое для Василькова. Об этом сообщила глава общины Наталья Баласинович.
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Мы продолжаем работать, все на своих рабочих местах, обеспечиваем жизнедеятельность всех объектов инфраструктуры. Начинаем жить и работать по летнему времени,
– сказала она.
Баласинович также поблагодарила защитников.
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