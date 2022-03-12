В Василькове оккупанты снова попали в нефтебазу

В Василькове Киевской области россияне снова нанесли авиаудар по нефтебазе. Вспыхнул пожар.

Кроме того, оккупанты обстреляли нефтебазу в селе Крячки, что под Васильковом. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

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Нефтебазу уже обстреливали

27 февраля россияне уже попадали в нефтебазу. Тогда там разгорелся масштабный пожар. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что это нанесет колоссальный экологический ущерб.

Кстати, утром сообщали о серии сильных взрывов в Василькове.

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