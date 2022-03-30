Главарь оккупированной Южной Осетии заявил о намерении присоединить территорию к России
В оккупированной Южной Осетии заявили о желании провести "окончательное присоединение к России". В государстве-агрессоре обрадовались таким заявлениям.
Издание псевдореспублики распространили 30 марта соответствующие заявления главаря оккупированной Россией Южной Осетии Анатолия Бибилова, сообщает 24 канал.
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Главарь Южной Осетии заявил о "присоединении к России"
По словам Бибилова, "стратегической целью" квазиреспублики является присоединение к составу России.
Соответствующие юридические шаги мы предпримем уже скоро. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины – России,
– отметил прислужник агрессора.
Реакция России на эти заявления
Реакцию государства-оккупанта ждать долго не пришлось. В России отметили, что "никаких правовых препятствий для запуска процедуры вхождения Южной Осетии в состав России нет", а главное условие для этого "волеизъявления граждан этой республики".
Заметим, что территорию еще в 2008 году Россия оккупировала территории Грузии – Абхазию и Южную Осетию. В стране не оставляют надежду на то, чтобы вернуть свои земли. На днях член политсовета партии "Единое национальное движение" Гиорги Барамидзе сказал, что возвращение хотят совершить не военным путем.
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