Жители Херсона храбро шагают с флагами прямо перед оккупантами и не собираются отдавать город врагу. Кому же не нравится такая позиция – рискует испытать на себе гнев украинцев.
Читайте также ВСУ уничтожили батарею залпового огня врага, из которой обстреливали Чернигов
Наказание "ватника"
Один из местных жителей решил подыграть оккупантам и снял украинские флаги. Херсонцы быстро его нашли – наказание было жестким.
Видео наказания "ватника" (на видео присутствует ненормативная лексика)
Смотрите по теме: У оккупантов сдают нервы: херсонцы еще раз показали, что не боятся россиян