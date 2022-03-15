Мешканці Херсону хоробро крокують з прапорами прямо перед окупантами й не збираються віддавати місто ворогу. Кому ж не подобається така позиція – ризикує випробувати на собі гнів українців.

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Покарання "ватника"

Один із місцевих мешканців вирішив підіграти окупантам та зняв українські прапори. Херсонці швидко його знайшли – покарання було жорстким.

Відео покарання "ватника" (на відео присутня ненормативна лексика)

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