Важно, что бизнес оставляет деньги в Украине и улучшает экономику, – Охотин

Украинский бизнес в 2021 году улучшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности. По данным Национального банка, индекс ожиданий деловой активности показал самое высокое значение с октября 2019 года.

Как отметили в НБУ, росту способствует высокий потребительский спрос, внешняя конъюнктура, а также оживление инвестиционной деятельности. Одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине является группа "Метинвест".

К теме Группа "Метинвест" уплатила в бюджет 500 миллионов долларов налога, еще 620 вложила в инвестиции

Только за первое полугодие компания перечислила в бюджет полмиллиарда долларов налога на прибыль и инвестировала в развитие более 600 миллионов. Кроме того, как указано в финансовом отчете, "Метинвест" на треть больше, чем в 2020 году, нарастил объем капитальных инвестиций и почти наполовину – капиталовложения в проекты поддержки.

Основной отраслью, которая сейчас приносит доход – является продажа стали и чугуна. Прибыли в этой области, когда они идут в страну, они тянут и другие сферы за собой. Ярким примером, наверное, можно назвать "Метинвест",

– сказал политолог Павел Охотин.

Он добавил, что когда компания пришла в прибыль, она сразу начала выплачивать свои долги. Деньги не выводит, а наоборот, выплачивают долги и активно инвестируют в улучшение своего производства.

Группа "Метинвест" является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине: видео