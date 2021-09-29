Важные инвестиции: за два года "Метинвест" отремонтировал почти 60 тысяч квадратных метров дорог

В городах, где группа "Метинвест" осуществляет свою деятельность, компания инвестирует в улучшение социальной инфраструктуры.

По данным издания, в 2017-2019 гг. за счет "Метинвеста" отремонтировано 56 тыс. кв. м дорог, в 2019 году – 55 многоквартирных домов, говорится в исследовании "Долгий путь за короткое время. Вклад группы "Метинвест" в экономическое и социальное развитие Украины".

Кроме инфраструктуры, еще одним из ключевых приоритетов в области развития является здравоохранение. За счет "Метинвеста" в 2017-2019 годах было отремонтировано 37 медицинских учреждений и приобретено 197 единиц медицинского оборудования. В 2020 году инвестиции "Метинвеста" в этом направлении составили 6,5 млн долларов.

В прошлом году Группа обеспечила медицинские учреждения оборудованием и кислородом, что было и остается крайне необходимым из-за пандемии COVID-19. Благодаря благотворительным инициативам акционеров, "Метинвест" предоставил больницам по всей Украине экспресс-тесты на выявление коронавируса, аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты.

Культурные и спортивные мероприятия "Метинвест" тоже не оставляет без внимания и поддерживает их проведение. За 2017-2019 годы компания присоединилась к проведению 282 событий. После преодоления пандемии COVID-19, компания будет расширять это направление деятельности, говорится в исследовании.