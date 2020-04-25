Правила для пешехода, которые сохранят жизнь: инфографика

Часто виновниками ДТП становятся пешеходы, которые нарушают правила дорожного движения. Поэтому пешеход обязан соблюдать правила дорожного движения наравне с другими его участниками. 24 канал предлагает ознакомиться с простыми правилами дорожного движения, которые могут спасти жизнь.

Пешеход – это лицо, участвующее в дорожном движении, поэтому он обязан соблюдать ПДД, сообщает патрульная полиция Украины. Из-за карантина машин меньше, но это не причина быть невнимательным. Предлагаем ознакомиться с несколькими основными правилами дорожного движения, которые сохранят вам жизнь. Читайте также Когда заработает общественный транспорт: прогноз Мининфраструктуры Что запрещено пешеходу: Выходить на проезжую часть, пока не убедился в том, что нет опасности для него и других участников движения. Внезапно выбегать на дорогу, даже на пешеходный переход. Переходить дорогу вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос. Задерживаться или останавливаться на проезжей части. Ходить по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха. Пішохід має право:

Что запрещено пешеходам / Инфографика 24 канала Пешеход имеет право: У пешехода есть преимущество при пересечении улицы на переходе. Пешеход может требовать от власти создания условий для безопасности на дороге.