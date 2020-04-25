Правила для пешехода, которые сохранят жизнь: инфографика
Часто виновниками ДТП становятся пешеходы, которые нарушают правила дорожного движения. Поэтому пешеход обязан соблюдать правила дорожного движения наравне с другими его участниками. 24 канал предлагает ознакомиться с простыми правилами дорожного движения, которые могут спасти жизнь.
Пешеход – это лицо, участвующее в дорожном движении, поэтому он обязан соблюдать ПДД, сообщает патрульная полиция Украины. Из-за карантина машин меньше, но это не причина быть невнимательным. Предлагаем ознакомиться с несколькими основными правилами дорожного движения, которые сохранят вам жизнь.
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Что запрещено пешеходу:
- Выходить на проезжую часть, пока не убедился в том, что нет опасности для него и других участников движения.
- Внезапно выбегать на дорогу, даже на пешеходный переход.
- Переходить дорогу вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос.
- Задерживаться или останавливаться на проезжей части.
- Ходить по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.
Пішохід має право:
Что запрещено пешеходам / Инфографика 24 канала
Пешеход имеет право:
- У пешехода есть преимущество при пересечении улицы на переходе.
- Пешеход может требовать от власти создания условий для безопасности на дороге.