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      Правила для пешехода, которые сохранят жизнь: инфографика

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      Правила движения для пешеходов
      Правила движения для пешеходов / 24 канал

      Часто виновниками ДТП становятся пешеходы, которые нарушают правила дорожного движения. Поэтому пешеход обязан соблюдать правила дорожного движения наравне с другими его участниками. 24 канал предлагает ознакомиться с простыми правилами дорожного движения, которые могут спасти жизнь.

      Пешеход – это лицо, участвующее в дорожном движении, поэтому он обязан соблюдать ПДД, сообщает патрульная полиция Украины. Из-за карантина машин меньше, но это не причина быть невнимательным. Предлагаем ознакомиться с несколькими основными правилами дорожного движения, которые сохранят вам жизнь.

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      Что запрещено пешеходу:

      1. Выходить на проезжую часть, пока не убедился в том, что нет опасности для него и других участников движения.
      2. Внезапно выбегать на дорогу, даже на пешеходный переход.
      3. Переходить дорогу вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос.
      4. Задерживаться или останавливаться на проезжей части.
      5. Ходить по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.

      Пішохід має право:


      Что запрещено пешеходам / Инфографика 24 канала

      Пешеход имеет право:

      1. У пешехода есть преимущество при пересечении улицы на переходе.
      2. Пешеход может требовать от власти создания условий для безопасности на дороге.
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Инфографика
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