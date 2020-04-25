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      Правила для пішохода, які збережуть життя: інфографіка

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      Правила руху для пішоходів
      Правила руху для пішоходів / ep.zp.gov.ua

      Часто винуватцями ДТП стають пішоходи, які порушують правила дорожнього руху. Тому пішохід забов’язаний дотримуватись правил дорожнього руху на рівні з іншими його учасникам. 24 канал пропонує ознайомитись із простими правилами дорожнього руху, які можуть врятувати життя.

      Пішохід – це особа, яка бере участь в дорожньому русі, тому зобов'язана дотримуватись ПДР, повідомляє патрульна поліція України. Через карантин машин менше, але це не причина бути неуважнішим. Пропонуємо ознайомитись із декількома основними правилами дорожнього руху, які збережуть вам життя.

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      Пішоходу заборонено:

      1. Виходити на проїзну частину, доки не впевнився в тому, що немає небезпеки для нього та інших учасників руху.
      2. Раптово вибігати на дорогу, навіть на пішохідний перехід.
      3. Переходити дорогу поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг.
      4. Затримуватися чи зупинятися на проїзній частині.
      5. Ходити по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.


      Що заборонено пішоходам / Інфографіка 24 каналу

      Пішохід має право:

      1. У пішохода є перевага під час перетину вулиці на переході.
      1. Пішохід може вимагати від влади створення умов для безпеки на дорозі.
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Інфографіка
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