Ночью 25 февраля 2025 года Россия атаковала Черкассы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Работала ПВО

Корреспонденты Суспільно ночью 25 февраля сообщили о взрывах в Черкассах и вблизи города, в области. Там также отметили, что работает противовоздушная оборона.

Ранее Воздушные силы сообщили о движении ударных беспилотных летательных аппаратов. Местные власти пока не комментировали этого, поэтому официальной информации еще нет.

Во время воздушной тревоги в регионе нужно находиться в ближайшем укрытии или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Россия постоянно атакует мирные украинские города. Целями даров часто становится гражданская или критическая инфраструктура или энергообъекты.