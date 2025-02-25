Вночі 25 лютого 2025 року Росія атакувала Черкаси. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Працювала ППО

Кореспонденти Суспільно вночі 25 лютого повідомили про вибухи у Черкасах та поблизу міста, в області. Там також зазначили, що працює протиповітряна оборона.

Раніше Повітряні сили сповістили про рух ударних безпілотних літальних апаратів. Місцева влада поки не коментувала цього, тому офіційної інформації ще немає.

Під час повітряної тривоги у регіоні потрібно перебувати в найближчому укритті або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.

Росія постійно атакує мирні українські міста. Цілями дарів часто стає цивільна чи критична інфраструктура або енергооб'єкти.