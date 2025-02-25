Президент США Дональд Трамп не надав конкретних зобовʼязань із підтримки європейського контингенту, який могли відправити в Україну для контролю за "перемирʼям". Про це пише 24 Канал із посиланням на Financial Times.

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Немає остаточної домовленості

Раніше Франція та Велика Британія публічно заявили, що готові взяти на себе основний тягар повоєнної безпеки в Україні. Проте вони зазначили, що потребують логістичної та розвідувальної підтримки США.

Один із посадовців Франції на умовах анонімності заявив, що "остаточної домовленості" щодо характеру підтримки США західного контингенту в Україні немає.

Водночас, за його словами, Трамп нібито не проти, щоб його держава надавала гарантії підтримки.

Посадовець також відзначив, що значна частина дискусії між Трампом і Макроном була присвячена тому, як забезпечити дотримання Росією умов припинення вогню і уникнути повторення "Мінська" 2015-2016 років.