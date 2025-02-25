Борис Джонсон кілька місяців тому вважав, що Дональд Трамп продовжить підтримувати Україну, однак його політика змінилась і експрем'єр Великої Британії відреагував на це. Про це пише 24 Канал із посиланням на NV.

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Джонсон розчарований

Він пояснив, що робив такі висновки тому, що дивився на те, що Трамп робив раніше. Зокрема, саме він дав ракети Javelin, коли ніхто інший цього не зробив.

І навіть у цьому документі, в угоді про видобуток корисних копалин, він зобов’язався підтримувати вільну, суверенну і безпечну Україну. Він зобов’язався фінансувати Україну в майбутньому,

– додав політик.

Він також зазначив, що розчарований щодо позиції про неможливість вступу України до НАТО, проте він нагадав, що Байден також не збирався втягувати Україну в НАТО.

За словами Джонсона, він роками агітував за вступ України до НАТО, проте і британський уряд говорить про це дуже мало і це дуже розчаровує.

Політик підсумував, що ми повинні працювати зі світом таким, яким він є. Також він відзначив, що угода, яка є на сьогодні, має насіння надії та прогресу.