Борис Джонсон несколько месяцев назад считал, что Дональд Трамп продолжит поддерживать Украину, однако его политика изменилась и экс-премьер Великобритании отреагировал на это. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Джонсон разочарован

Он объяснил, что делал такие выводы потому, что смотрел на то, что Трамп делал раньше. В частности, именно он дал ракеты Javelin, когда никто другой этого не сделал.

И даже в этом документе, в соглашении о добыче полезных ископаемых, он обязался поддерживать свободную, суверенную и безопасную Украину. Он обязался финансировать Украину в будущем,

– добавил политик.

Он также отметил, что разочарован относительно позиции о невозможности вступления Украины в НАТО, однако он напомнил, что Байден также не собирался втягивать Украину в НАТО.

По словам Джонсона, он годами агитировал за вступление Украины в НАТО, однако и британское правительство говорит об этом очень мало и это очень разочаровывает.

Политик подытожил, что мы должны работать с миром таким, каким он есть. Также он отметил, что соглашение, которое есть на сегодня, имеет семена надежды и прогресса.