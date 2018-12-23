Вблизи Буковеля вспыхнул отель: погиб человек

В селе Яблуница, что недалеко от Буковеля, на Прикарпатье загорелся отель. В результате инцидента погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

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Пожар в гостинице "Простоквашино" произошел в ночь на 23 декабря. К его тушению привлекли аж пять подразделений спасателей из близлежащих городов и поселков.

Известно, что обслуживающий персонал эвакуировал жителей отеля до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Однако во время разбора конструкции гостиницы на месте пожара спасатели обнаружили тело человека.

Пожар ликвидировали около 7 утра 23 декабря

Пожарным удалось спасти четыре расположенные рядом деревянные постройки, 4 беседки, 6 авто и 2 квадроцикла. Погасить пожар удалось около 7 утра 23 декабря.

Причины возгорания будут устанавливать.