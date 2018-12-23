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      Поблизу Буковеля спалахнув готель: загинула людина

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      На Прикарпатті неподалік від Буковелю згорів готель
      На Прикарпатті неподалік від Буковелю згорів готель / прес-служба ДСНС у Івано-Франківській області

      У селі Яблуниця, що неподалік Буковеля, на Прикарпатті загорівся готель. В результаті інциденту загинула людина.

      Про це інформує прес-служба ДСНС у Івано-Франківській області.

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      Пожежа в готелі "Простоквашино" сталася у ніч на 23 грудня. До її гасіння долучили аж п’ять підрозділів рятувальників із прилеглих міст і селищ.

      Відомо, що обслуговуючий персонал евакуював мешканців готелю до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

      Проте під час розбору конструкції готелю на місці пожежі рятувальники виявили тіло людини.

      пожежа Буковель готель
      Пожежу ліквідували близько 7 ранку 23 грудня

      Пожежникам вдалося врятувати чотири розташовані поруч дерев’яні будівлі, 4 альтанки, 6 авто та 2 квадроцикли. Погасити пожежу вдалося близько 7 ранку 23 грудня.

      Причини займання будуть встановлювати.

       

      Теги: Новини України Пожежа Новини Івано-Франківська ДСНС Жертви
      Джерело: 24 Канал
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