Вблизи Луганска зафиксировали тяжелое вооружение боевиков

Беспилотник ОБСЕ вновь зафиксировал запрещенную военную технику со стороны пророссийских оккупантов. На этот раз наблюдатели заметили две буксируемые гаубицы вблизи населенного пункта Новое на запад от Луганска.

Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии в Facebook.

Читайте также: Тяжелая утрата: кем был погибший украинский защитник, в которого попал снайпер оккупантов

В миссии отмечают, что пророссийские боевики продолжают размещать военную технику со стороны с нарушением линий отвода тяжелого вооружения.

Так, 13 декабря, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал две буксируемые гаубицы (2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм) вблизи населенного пункта Новое на запад от Луганска,

– говорится в сообщении.

Украинская сторона общего центра по контролю и координации отмечает, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать минские договоренности.