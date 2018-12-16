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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Поблизу Луганська спостерігачі зафіксували важке озброєння бойовиків

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      Безпілотник ОБСЄ зафіксував біля Луганська "Гіацинти" окупантів
      Безпілотник ОБСЄ зафіксував біля Луганська "Гіацинти" окупантів / Фото з відкритих джерел

      Безпілотник ОБСЄ знову зафіксував заборонену військову техніку з боку проросійських окупантів. Цього разу спостерігачі помітили дві буксирувані гаубиці поблизу населеного пункту Нове на захід від Луганська.

      Про це йдеться у звіті спостережної місії у Facebook.

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      У місії наголошують, що проросійські бойовики продовжують розміщувати військову техніку з боку з порушенням ліній відведення важкого озброєння.

      Так, 13 грудня, БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував дві буксирувані гаубиці (2A36 "Гіацинт-Б", 152 мм) поблизу населеного пункту Нове на захід від Луганська,
      – йдеться у повідомленні.

      Українська сторона спільного центру з контролю та координації зазначає, що такі дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись мінських домовленостей.

       

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Зброя
      Джерело: 24 Канал
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