Поблизу Луганська спостерігачі зафіксували важке озброєння бойовиків
Безпілотник ОБСЄ знову зафіксував заборонену військову техніку з боку проросійських окупантів. Цього разу спостерігачі помітили дві буксирувані гаубиці поблизу населеного пункту Нове на захід від Луганська.
Про це йдеться у звіті спостережної місії у Facebook.
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У місії наголошують, що проросійські бойовики продовжують розміщувати військову техніку з боку з порушенням ліній відведення важкого озброєння.
Так, 13 грудня, БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував дві буксирувані гаубиці (2A36 "Гіацинт-Б", 152 мм) поблизу населеного пункту Нове на захід від Луганська,
– йдеться у повідомленні.
Українська сторона спільного центру з контролю та координації зазначає, що такі дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись мінських домовленостей.
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