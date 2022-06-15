На самом деле, такие информационные вбросы работают только на руку Кремлю. Советник министра внутренних дел Виктор Андрусов объяснил, как именно.

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Информационная война продолжается

Из-за таких предположений у людей может произойти подмена понятий. Как следствие, вместо борьбы и помощи украинской армии, они могут просто сидеть и ждать, когда же умрет Путин и вроде бы все закончится. А официальных подтверждений его болезни нет, все сводится только к слухам.

Андрусов аргументирует, что каждый раз перед появлением Путина на публику появляется информация о его тяжелом состоянии. Вот и в этот раз так произошло именно перед открытием Петербургского форума, где 17 июня он должен присутствовать. Уже распространили информацию о том, что Путин вроде бы в коме.

Такие информационные операции Кремля сеют недоверие к СМИ и всем, кто распространяет сообщения. Ведь после таких публичных заявлений, оказывается, что путин "живее всех живых", как говорят россияне о своих вождях. Таким образом России удается нивелировать влияние информационных ресурсов,

– говорит Андрусов.

По его выводам, не стоит доверять таким вбросам. Но если это все-таки произойдет, то мы все отпразднуем.

Болезни Путина

Слухи о его болезнях, в частности, раке ходят давно. Это вроде бы подтверждают и олигархи и разные приближенные к нему люди. Но каждый раз они хотят оставаться неизвестными. К примеру, СМИ узнали из источника в российской разведке, что врачи прогнозируют Владимиру Путину максимум 3 года. Глава нашей разведки Кирилл Буданов также подтверждал, что у Путина целый букет болезней. Но он предупреждал, что не стоит ждать того, что он умрет завтра. Несколько лет у кремлевского диктатора, к сожалению, еще есть.

А в Офисе Президента рассказывали еще в мае, что есть данные о том, что Владимиру Путину вызвали скорую помощь. Плохо кремлевскому диктатору стало посреди ночи. Такую информацию рассказывал Алексей Арестович. Советник главы Офиса Президента объяснял, что помощь вызвали непосредственно к постели главы Кремля.

Зато, вероятно, большинство людей в мире выдохнуло бы спокойно с его смертью, считая, что всем бедам конец. Часть правды в этом есть, но украинцам не следует забывать, что против нас воюет российский народ. Эта страна нас ненавидит и открыто заявляет, что хочет уничтожить и большинство россиян за такие намерения. Но в Луцке мальчик обратился к Богу с необычной молитвой. В ней он попросил остановить планы Путина и дать возможность его болезни, если таковая есть, беспрепятственно прогрессировать. Он верит, что от нее может не быть лекарства.

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