Глава Львовской ОГА Максим Козицкий отметил, что это четкие напоминания львовянам, что уведомление о тревоге является предупреждением о реальной опасности.

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Вчерашние события четко дают понять, что когда раздаются сирены, угроза действительно есть. Слышите сирену, идите в безопасное место и ждите информацию из официальных источников,

– написал Козицкий.

По словам Козицкого, было два уведомления о воздушной тревоге. В первом случае была угроза ракетного удара с акватории Черного моря, во втором – из Беларуси.

Также Козицкий попросил жителей ждать сообщений от официальных источников, не фотографировать, не снимать видео и тем более не выкладывать это в интернет.

Такое "блогерство" может влечь за собой человеческие жертвы и уголовную ответственность блоггеров.

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