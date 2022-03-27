Голова Львівської ОДА Максим Козицький зазначив, що це чіткі нагадування львів'янам, що сповіщення про тривогу є попередженням про цілком реальну небезпеку.

Увага Серйозної реакції Заходу не було, – речник Зеленського про обстріл Львова під час візиту Байдена,

Вчорашні події чітко дають зрозуміти, що коли лунають сирени, загроза справді є. Чуєте сирену, йдіть у безпечне місце та чекайте на інформацію з офіційних джерел,

– написав Козицький.

За словами Козицького, було два оповіщення про повітряну тривогу. У першому випадку була загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря, у другому – з Білорусі.

Також Козицький попросив жителів чекати повідомлень від офіційних джерел, натомість не фотографувати, не знімати відео і тим більше не викладати це в інтернет.

Таке "блогерство" може тягнути за собою людські жертви і кримінальну відповідальність блогерів.

До теми Від ефірів можуть загинути люди, – СБУ у Львові закликала ЗМІ не публікувати результати атак

Пожежу у Львові, куди росіяни влучили ракетою, ліквідували / Фото ДСНС