Голова Львівської ОДА Максим Козицький зазначив, що це чіткі нагадування львів'янам, що сповіщення про тривогу є попередженням про цілком реальну небезпеку.
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Вчорашні події чітко дають зрозуміти, що коли лунають сирени, загроза справді є. Чуєте сирену, йдіть у безпечне місце та чекайте на інформацію з офіційних джерел,
– написав Козицький.
За словами Козицького, було два оповіщення про повітряну тривогу. У першому випадку була загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря, у другому – з Білорусі.
Також Козицький попросив жителів чекати повідомлень від офіційних джерел, натомість не фотографувати, не знімати відео і тим більше не викладати це в інтернет.
Таке "блогерство" може тягнути за собою людські жертви і кримінальну відповідальність блогерів.
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