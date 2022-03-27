Про це заявив речник президента Сергій Никифоров. Він відзначив, що Байден був неподалік кордону з Україною, тому багато хто побачив символізм.

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За словами Никифорова, це підтверджує слова Зеленського, що Росія має апетити за межами України.

"Це демонстрація того, що зупиняти Росію треба на українській території, бо якщо цього не робити, ракети будуть падати ближче до кордонів НАТО", – застеріг Никифоров.

Особливих реакцій Заходу не було

Никифоров відзначив, що не побачив особливих реакцій з боку країн НАТО. Байден спочатку заявив, що Путін має піти з посади, але згодом Білий дім виправив його. Мовляв, президент не мав на увазі заклики до повалення путінської влади.

На жаль, якихось серйозних коментарів, серйозних заяв щодо обстрілу Львова, близького падіння ракет до кордонів НАТО, ми не почули,

– констатував речник Зеленського.

Обстріли Львова

Ввечері 26 березня російські загарбники двічі обстріляли Львів.

Внаслідок атаки житлові будинки не постраждали, лише інфраструктура.

За попередньою інформацією, є 5 потерпілих.

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що ракети вилітали з Севастополя і били не лише по Львову.

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