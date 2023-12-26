Оборонное ведомство Украины не обошло вниманием уничтожение очередного российского корабля. Там решили посмеяться над врагом.
Смотрите также Google ретранслирует российскую пропаганду? Как преодолеть зомбирование россиян
"Новочеркасск" модифицировали
В Минобороны Украины отметили, что российский десантный военный корабль прошел модификацию от украинских воинов.
Украинские воины модифицировали российский большой десантный корабль "Новочеркасск" - теперь это подлодка,
– говорится в сообщении.
Уничтожение очередного российского корабля вызвало бурную реакцию среди мировых чиновников. В частности, министр обороны Великобритании сказал, что это показывает, что те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик, ошибаются.
Игнат прокомментировал уничтожение "Новочеркасска" в Феодосии
- В Воздушных силах надеются, что таких случаев будет больше. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он также добавил, что к такой впечатляющей операции причастны не только пилоты, но и другие спецподразделения, которые не афишируют это.
- В сети сообщали, что, возможно, на борту "Новочеркасска" были иранские дроны-камикадзе типа "Шахед". Такое мнение возникло из-за мощной детонации в Феодосийском порту. Кроме того, сейчас Россия использует большие десантные корабли именно в логистических целях. Юрий Игнат не подтвердил это.
- Он сказал, что на борту был мощный боекомплект. По его словам, возможно, о нем сообщат позже. Он подчеркнул, что Украине нужно увольнять Крым и наше море.