Оборонное ведомство Украины не обошло вниманием уничтожение очередного российского корабля. Там решили посмеяться над врагом.

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"Новочеркасск" модифицировали

В Минобороны Украины отметили, что российский десантный военный корабль прошел модификацию от украинских воинов.

Украинские воины модифицировали российский большой десантный корабль "Новочеркасск" - теперь это подлодка,

– говорится в сообщении.

Уничтожение очередного российского корабля вызвало бурную реакцию среди мировых чиновников. В частности, министр обороны Великобритании сказал, что это показывает, что те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик, ошибаются.

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