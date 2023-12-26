Оборонне відомство України не залишило без уваги знищення чергового російського корабля. Там вирішили поглузувати з ворога.

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"Новочеркаськ" модифікували

У Міноборони України відзначили, що російський військовий десантний корабель пройшов модифікацію від українських воїнів.

Українські воїни модифікували російський великий десантний корабель "Новочеркаськ" – тепер це підводний човен,

– мовиться в повідомленні.

Знищення чергового російського корабля викликало досить бурхливу реакцію серед світових посадовців. Зокрема, міністр оборони Великої Британії сказав, що це показує, що ті, хто вважають, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються.

Ігнат прокоментував знищення "Новочеркаська" у Феодосії