Вдова украинского воина получила от власти квартиру, где невозможно жить: красноречивые фото

В Кропивницком вспыхнул скандал из-за квартиры для вдовы погибшего украинского бойца. Женщина, которая сама воспитывает дочь, получила от городских властей однокомнатную квартиру. Правда, жить в ней невозможно – стены шатаются и могут в любой момент рухнуть.

Оставляет желать лучшего и внешний вид самой квартиры. Однако варианта получить другое жилье у женщины пока нет.

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Что известно о вдове украинского бойца

Татьяна Запорожченко познакомилась со своим мужем еще в 2014 году. В том же году у них родилась дочь, а муж пошел служить пограничником в зону проведения АТО. После года службы он вернулся домой инвалидом армии, перенес несколько операций на позвоночнике.

В 2015 году семья стала в очередь на получение жилья в Кропивницком. А уже через 2 года муж Татьяны погиб, спасая девочку на местном водоеме.

Он утонул. Выбросил ее на матрас, а сам ушел под воду,

– рассказала женщина.

Сейчас Татьяна с дочкой живет в съемной двухкомнатной квартире, которую снимает вместе с подругой.

Женщина не может работать

Татьяна отметила, что ее дочь часто болеет, поэтому она вынуждена постоянно сидеть с ней.

"Не могу устроиться на работу, потому оставить ее (дочь – 24 канал) не с кем, я же сирота. Получаем 7 тысяч гривен пенсии мужа, половину отдаю за аренду", – сказала она.

Семья получила непригодную для жизни квартиру

В 2021 году семья Запорожченко наконец получила от горсовета однокомнатную квартиру. Когда она пришла осмотреть квартиру на восьмом этаже многоэтажки, то была, мягко говоря, неприятно удивлена.

Стена шатается, завалиться может в любой момент. И другая стена шатается. Если ставить новые двери, то конструкция рухнет,

– констатировала Татьяна.

В горсовете ее предупредили, если квартира ей не подойдет, то новую ждать можно и 4, и 5 лет.

В каком состоянии квартира / Скриншоты с видео "Суспильне Кропивницкий"

Как эту ситуацию комментируют в городском совете

Начальник городского отдела учета жилья Валерий Пилькин пояснил, что в Кропивницком нет первичного рынка жилья, поэтому темпы предоставления квартир невелики. В 2021 году власть Кропивницкого может позволить себе выделить 2 бесплатных квартиры.

У нас есть общая очередь, где люди стоят с 80 года. Есть первоочередная очередь, где люди стоят с 85 года и жильем не обеспечены. И есть внеочередная очередь. Всего в городе более 3 100 человек стоят в очереди на жилье,

– заметил Пилькин.

Поэтому другое жилье семье погибшего воина предложить сейчас не могут. Сейчас вдова героя АТО намерена просить о помощи у представителей общественных организаций, которые занимаются делами участников антитеррористической операции и членов их семей.

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