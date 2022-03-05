Дважды за час: в Чернигове снова воздушная тревога
5 марта 2022 , 08:23Читати новину українською
Источник:Суспільне. Чернігів
В Чернигове звучат сирены. Всем местным жителям следует немедленно пройти в укрытие.
За ночь на 5 марта жителям Чернигова приходилось переходить в укрытие уже несколько раз. В последний раз сирены звучали около часа назад.
По теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
Черниговщину беспощадно обстреливает враг
Черниговщину уже несколько дней беспощадно обстреливает враг. Под прицелом – не военные объекты, а гражданская инфраструктура и жилые дома. Украинские защитники удерживают оборону.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!