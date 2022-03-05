Дважды за час: в Чернигове снова воздушная тревога

В Чернигове звучат сирены. Всем местным жителям следует немедленно пройти в укрытие.

За ночь на 5 марта жителям Чернигова приходилось переходить в укрытие уже несколько раз. В последний раз сирены звучали около часа назад.

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Черниговщину беспощадно обстреливает враг

Черниговщину уже несколько дней беспощадно обстреливает враг. Под прицелом – не военные объекты, а гражданская инфраструктура и жилые дома. Украинские защитники удерживают оборону.

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