Однако некоторое время на нем высвечивалась другая любопытная фраза. Об этом сообщили в российских СМИ, передает 24 канал.

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Ее "одолжили" из тюремного жаргона.

Так, на информационном табло при въезде в Красноярск вместо традиционного "Добро пожаловать в Красноярск – город трудовой доблести" появилось "Вечер в хату, арестанты".

Местные специалисты до сих пор выясняют, кто мог взломать табло и так поглумится над теми, кто въезжает в город.

В российском Красноярске взломали табло: смотрите видео