Однак тепер якийсь час на ньому висвічувалася інша цікава фраза. Про це повідомили в російських ЗМІ, передає 24 канал.

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Її "позичили" з тюремного жаргону.

Так, на інформаційному таблі при в'їзді до Красноярська замість традиційного "Ласкаво просимо до Красноярська – міста трудової доблесті" з'явилося "Вечір в хату, арештанти".

Тамтешні фахівці досі з'ясовують, хто міг зламати табло і так поглумитися над тими, хто в'їжджає в місто.

У російському Красноярську зламали табло: дивіться відео